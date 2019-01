Randstad-Betriebsratschefin Cellier „Zeitarbeit-Gesetz hat Bedingungen verschlechtert“

Randstad ist Markführer der Zeitarbeitsbranche in Deutschland und weltweit. Der Name des niederländischen Unternehmens mit Hauptsitz in Diemen bei Amsterdam geht auf das gleichnamige Ballungsgebiet im Westen der Niederlande zurück, wo das Unternehmen 1960 gegründet wurde. Weltweit beschäftigt Randstad in 39 Ländern rund 38.000 feste Mitarbeiter und rund 670.000 Zeitarbeitskräfte, davon rund 50.000 in Deutschland. Vom Gesamtumsatz in Höhe von 23,3 Milliarden Euro entfallen auf Deutschland rund zehn Prozent.