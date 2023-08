Arbeitsmarkt Deshalb arbeiten Babyboomer länger

Dadurch wuchs die Gefahr, in Überlastungskonstellationen hineinzugeraten. Doch auch hier fand in den vergangenen Jahren ein Wandel statt. Die Babyboomer lernten, auch mal „Nein“ zu sagen. Oder wenn das nicht gelang, ging es in die Frührente – oft dann aber mit depressiver Symptomatik aus Überforderungserleben. Rund 70 Prozent der Babyboomer gaben in einer Befragung der Bergischen Universität Wuppertal an, dass sie spätestens 64 Jahren in den Ruhestand gehen wollen. Die Gründe sind vielfältig – mehr Freizeit, ein früher Einstieg ins Berufsleben oder das Erreichen der finanziellen Absicherung.