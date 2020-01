Vor einigen Wochen – ich hielt in New York einen Vortrag zum Thema „Technologie und Arbeitslosigkeit“ – erzählte mir der Dekan der technischen Universität Cornell folgende Geschichte: Der englische Priester William Lee hatte eine Strickmaschine erfunden. Er wollte sich 1589 bei Königin Elisabeth I. ein Patent dafür sichern. Doch diese lehnte ab. Ihre Begründung: Die Erfindung könnte ihre Untertanen zu beschäftigungslosen Bettlern machen. Ich nehme die Monarchin also in den Reigen der Kassandren auf.



Wie wir heute wissen, hat die Strickmaschine niemanden zum Bettler gemacht. Vielmehr hat sie das Leben – vorwiegend von Frauen – erheblich erleichtert. Zudem ist die Qualität der Produkte gestiegen. Maschinelle Strickwaren sind schneller hergestellt, weniger fehlerbehaftet und vielseitiger im Design.



Niemand mehr hat Angst vor einer Weltherrschaft der Strickmaschinen. Trotzdem wird mit Inbrunst vor Künstlicher Intelligenz gewarnt. Man hat Angst vor Robotern, die eines Tages gegen unsere Wirtschaftsinteressen arbeiten und Menschen ihre Jobs wegnehmen könnten. Wundersamerweise hat bislang – bis auf Andrew Yang in den USA – im Wahlkampf noch keiner Schutzmechanismen gegen Maschinenintelligenz versprochen.