Debatte um Ungleichheit „Reiche nehmen die Realität anders wahr“

Sind die CEOs also unehrlich?

Nicht unbedingt, sie nehmen die Realität nur anders wahr. Friedrich Merz ist Millionär. Er hat kürzlich gesagt, er sehe sich damit als Teil der gehobenen Mittelschicht. Ich kenne Menschen mit zweistelligem Millionenvermögen, die würden sich da anschließen. Was ich damit sagen will: Es kommt immer darauf an, wen man kennt. Diese Leute lügen nicht, aber sie bewegen sich in einer Welt mit anderen Maßstäben. Der BMW-CEO Harald Krüger verdient knapp neun Millionen Euro. Im Vergleich zu den zwei größten Anteilseignern des Unternehmens fühlt er sich sicher nicht reich. Die bekommen über 1,1 Milliarden Euro an Dividende. Die wirklich Reichen bleiben in der öffentlichen Diskussion weitgehend außen vor. Die wissen auch, warum sie sich besser nicht äußern.