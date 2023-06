Der Ursprung meiner Karriere: Armin Laschet „Gerade in Krisen muss Europa leben“

Mein Vater war Bergmann, der später zum Lehrer umsattelte. Meine Mutter war Hausfrau und erzog vier Söhne. Beide engagierten sich nebenbei ehrenamtlich. Das war ansteckend. Als Teenager war ich aktiv in der kirchlichen Jugendarbeit, in der Schülervertretung, der Schülerzeitung, in einer Dritte-Welt-Gruppe, die mit vielen Aktivitäten Geld sammelte für Projekte in der Einen Welt. Erst später trat ich meiner Partei, der CDU, bei.