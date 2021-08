Der Ursprung meiner Karriere: Daniel und Andreas Sennheiser So nah und doch so unterschiedlich

Als wir Kinder waren, saß die Firma immer mit am Mittagstisch. Die Werkstätten waren wie Abenteuerspielplätze für uns. Trotzdem haben unsere Eltern, die Mutter Malerin, der Vater Elektroingenieur, uns die Freiheit gelassen, eigene Wege zu finden. Dass wir dennoch, nach Elektrotechnik- beziehungsweise Designstudium in der Schweiz und den USA, am Ende gemeinsam an der Firmenspitze stehen würden, damit hat niemand in der Familie gerechnet. Wir auch nicht.