Sennheiser „Wir wollen in den Hörsälen dieser Welt präsent sein“

Das heißt?

Andreas Sennheiser: Also Produktionen über verschiedene Standorte hinweg zu ermöglichen, ohne dass zwingend alle Beteiligten live an einem Ort sein müssen. Im Bereich Business Communications konzentrieren wir uns insbesondere auf Universitäten und entwickeln Produkte für Remote Learning and Lecturing. Das ist ein stark wachsender Markt, für den wir herausragende Lösungen entwickelt haben. Unser Ziel ist es, in der Mehrzahl aller Meetingräume und Hörsäle dieser Welt präsent zu sein.