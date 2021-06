Der Ursprung meiner Karriere: Gerda Hasselfeldt „Charakter-Eigenschaften sind es, die einen Menschen ausmachen“

Hausaufgaben machte ich oft im Wirtshaus meiner Eltern, das führten sie neben einer Landwirtschaft in Haibach im Bayerischen Wald. Mit meinen fünf Geschwistern half ich beim Betten machen, bei der Kartoffel- und Heuernte. Einen aufdringlichen Gast brachte ich mal mit einer Ohrfeige zur Räson. Ich nahm mir früh ein Vorbild an meinem Vater, der Bürgermeister und Bundestagsabgeordneter war, und wurde Schulsprecherin am Gymnasium.