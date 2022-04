Der Ursprung meiner Karriere: Sarna Röser „Politisches Engagement ist für mich nicht Kür, sondern Pflicht“

Ich wuchs in Mundelsheim am Neckar praktisch im Familienunternehmen auf. Das Betonwerk meiner Familie liegt nur fünf Minuten von meinem Elternhaus entfernt. Als ich klein war, brachte mein Vater meiner Schwester und mir mal Restbeton zum Spielen mit. Um zu testen, ob der Beton hart wird, füllten wir damit die Regenrinne. Mein Vater war nicht so amüsiert. Denn: Es hatte geklappt. Der Beton war ausgehärtet. In der Regenrinne.