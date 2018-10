Die Clanwirtschaft Wenn Familien gemeinsam ein Unternehmen leiten

In einem neuen Gesellschaftsvertrag will die Familie alle Eventualitäten regeln: Was ist, wenn eines der Geschwister aus der Führung aussteigen oder kürzer treten will? Wer darf in strittigen Situationen entscheiden? Doch allzu detailliert sollen die Vertragswerke auch nicht geraten: „Letztlich hilft es uns nicht, wenn in irgendeinem Paragrafen steht, was zu tun ist“, sagt Mayer-Wagner: „Miteinander reden und miteinander eine Lösung finden müssen wir trotzdem.“