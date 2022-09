Die Erneuerung zum Guten „Kaizen bringt die Gesichter der Menschen zum Leuchten“

In welchen Bereichen eines Unternehmens ist denn nach Ihrer Erfahrung die Einführung von Lean- und Kaizen-Denken am notwendigsten?

Ich blicke immer auf die ganze Organisation und versuche das Zusammenspiel der einzelnen Fachbereiche zu optimieren. Aber den ersten Hinweis bekommt man in der Produktion, das ist der Einstiegspunkt. In der Produktion nimmt alles nicht Durchdachte Gestalt an, dort kommt heraus, was in der Gesamtorganisation nicht genug berücksichtigt wurde. Dinge zeigen an, was wir uns gedacht haben. Von dort kann man sich dann an die anderen Stellen heranarbeiten, bei denen es Nachholbedarf gibt.