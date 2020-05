Diversity „Die Leute auf ihren schönen Posten bangen um ihre Privilegien“

Wie offen zeigt sich die Wirtschaft für diese Menschen?

Ich hatte mir da mehr erwartet. Wenn Unternehmen von uns hören, dann meinen die gerne mal, wir könnten ihnen eine gute Bürokraft vermitteln. Die meisten denken beim Stichwort Diversity nur an mehr Frauen, allenfalls noch an Migranten. Es ist schwer, ihnen klarzumachen, was ihnen entgeht, wenn sie nicht auch auf die soziale Vielfalt in ihren Führungsetagen achten.