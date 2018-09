Ende des Wahns Warum sich die Jagd nach Größe nicht lohnt

Wir werden die Größten, Besten, Ersten sein – dieses olympische Mantra gehört immer noch zum Standardrepertoire jedes Managers: Wer sich mit weniger zufrieden gibt, kann es gleich bleiben lassen, der glaubt nicht an Erfolg, Wachstum – an sein eigenes Unternehmen. Chinas Technologiegigant Huawei etwa gab vor Kurzem bekannt, im laufenden Geschäftsjahr mehr Smartphones verkaufen zu wollen als Samsung – Apple sei bereits überholt. Und Ex-Opel-Managerin Tina Müller verkündete, ihren neuen Arbeitgeber Douglas an die Spitze des Kosmetikmarkts führen zu wollen. In allen europäischen Märkten, in denen das Unternehmen vertreten ist, soll Douglas möglichst zur Nummer eins avancieren; dafür kaufte Müller bereits Konkurrenten in Spanien und Italien auf.