Fachkräftemangel So funktioniert die Mitarbeitersuche auch ohne immer neue Benefits

4. Kandidaten sind individuell



Wie oben schon erwähnt, können nur ein gutes Gehalt und die für normal erachteten Extras noch nicht den entscheidenden Unterschied machen, damit ein Top-Kandidat Ja zu einem Unternehmen sagt. An dieser Stelle beginnt für Karsten Berge der Teil, wo Unternehmen die Konkurrenz hinter sich lassen können: Wer Kandidatinnen und Kandidaten im Kontext ihres Lebenslaufs und ihrer Persönlichkeit genau analysiere, könne erkennen, was eine Wechselbereitschaft auslösen könnte. „Häufig sind das Kleinigkeiten, die in Nebensätzen verpackt werden. Selbst wer grundsätzlich mit seiner aktuellen Situation zufrieden ist, hat nämlich Wünsche und Sehnsüchte, die nicht erfüllt werden.“ Im späteren Verlauf des Besetzungsprozesses könne man diese Dinge und Verhandlungsdetails ansprechen und zur beidseitigen Zufriedenheit lösen. Klar – nicht jeder Bewerber macht seine geheimen Wünsche in puncto Jobzufriedenheit so transparent. Doch mit Zuhören und gezieltem Zwischen-den-Zeilen-Lesen kann man doch einiges herausfinden. „Und im Nachgang ist zu überprüfen, ob man Kandidatinnen und Kandidaten bei den Punkten entgegenkommen kann, die sie selbst vielleicht gar nicht so offensiv in die Verhandlung eingebracht haben – die ihnen aber eigentlich wichtig sind. Das kann den entscheidenden Unterschied machen, da sie sich ernstgenommen und als Menschen wertgeschätzt fühlen“, erklärt Berge.