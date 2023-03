Führen auf Distanz: Was Manager von der Bundeswehr lernen können

Auch die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren und eigenverantwortlich mit gutem Beispiel voranzugehen, wird im Sinne der Inneren Führung in mehrteiligen Fortbildungen über Jahre trainiert. Nur wenige Unternehmen legen so einen Wert auf die zeitintensive Schulung, mitunter sicher auch, weil zivile Karrieren nicht so geradlinig verlaufen wie beim Militär.