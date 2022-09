Ich sehe das längst anders. Wer deutlich macht, was ihm an einer Idee, an einem Projekt oder einer Vorgehensweise gefällt, der zeigt allen, dass er in der Lage und gewillt ist, das Für und Wider zu würdigen. Das ist kein Honig, das Positive gehört zum ganzen Bild. So werten Sie Ihre eigene Kritik auf. Denn die führen Sie ja an, obwohl Sie durch Ihre Ablehnung Gefahr laufen, dass das Ganze trotz der von Ihnen angeführten „schönen“ Anteile am Ende scheitert. Das macht das Nein besonders schlagkräftig. Weil es Teil eines Einerseits/Andererseits geworden ist.