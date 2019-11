An einem halben Tag verlieren wir allein über den Atem, als Schweiß und Urin etwa einen Liter Wasser, selbst wenn wir am Schreibtisch arbeiten und in Konferenzen rumhängen. Experten sagen ganz klar: Wer im Büro nicht genug trinkt, der schwächt seine geistige Leistungsfähigkeit. Eine Studie an der Universität Erlangen hat ergeben, dass Studenten, die während der Vorlesung trinken durften, mehr behielten und aufmerksamer und konzentrierter waren.



Die perfekte Farbe von Urin ist übrigens die eines leichten sommerlichen Weißweins. Sieht es auf dem Firmen-Klo eher aus wie eine bernsteinfarbene Trockenbeerenauslese, dann dorren Sie gerade aus. Und wenn es Ihnen so geht, dann rechnen Sie das mal auf die Belegschaft hoch. Da sitzen womöglich dutzende Hirne auf dem Trockenen und können keinen klaren Gedanken mehr fassen.