Meine Schwächen, meine Eitelkeiten, meine wunden Punkte – sie nutzt alles gnadenlos zu ihrem Vorteil aus. Nach einem Tag mit Kind in der Trotzphase sehnt man sich geradezu nach der wundervoll klaren Sprache einer Exceltabelle – die Arbeit wird zum Sehnsuchtsort. Wer sich aktiv an der Erziehungsarbeit beteiligt, wird schnell feststellen: Das ist eines der anstrengendsten Dinge, die es im Leben gibt. Immerhin: Man lernt viel dazu. Verhandlungsgeschick ist nur ein Aspekt. Empathie, Verständnis und der Willen, sich in sein Gegenüber hinein zu versetzen, kommen fast nebenbei. Ein Kurzseminar im kritischen Denken ist fast jedes dieser Erziehungsgespräche: Warum? Und warum? Und Warum?