Naturkosmetikhersteller Börlind Wie der Generationenwechsel im Unternehmen funktionieren kann

Börlind-Geschäftsführerin Alicia Lindner und ihr Bruder sind schon nach dem Studium im Unternehmen des Vaters eingestiegen, haben verschiedene Abteilungen durchlaufen, um herauszufinden, was ihnen am meisten liegt. Nach ein paar Jahren haben sie miteinander abgeglichen, wer in welchem Bereich Verantwortung übernehmen will. „Und das hat ziemlich gut gepasst“, verriet Alicia Lindner im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch. Auch darüber, dass sie das Unternehmen am liebsten gemeinsam übernehmen wollten, waren sich die Geschwister schnell einig.