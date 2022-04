Prettls Krisenmanagement „Die Kunst liegt darin, nicht alles an sich zu ziehen“

Bei Ihnen nicht?

Unsere Kunden und deren Kunden haben vom ersten Tag des Kriegs in der Ukraine an von uns gefordert, schnellstmöglich Alternativszenarien aufzubauen. Wir sind Gott sei Dank in der Lage, etwa in Mexiko und Marokko ähnliche Produkte zu produzieren. Wir hatten also frühzeitig einen Plan B, haben aber gesagt: Bis es nicht anders geht, halten wir an der Ukraine fest. Wir wollen, dass die Mitarbeiter und Werke weiter eine Zukunft haben.