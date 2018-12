Reportage Der Hund weiß am besten, wer ein Chef ist

„Mir fehlt die Logik mit Bauch“, sagt René. Gemeinsam setzen sie sich in Bewegung und spazieren zwischen den Maulwurfshügeln her. „Machst du so eine Show, um deiner Hilflosigkeit zu entkommen?“, fragt der Schäfer. „Du hast mich bei der Einführung kaum zu Wort kommen lassen.“ Renés Hände sind jetzt beide in seinen Hosentaschen verschwunden. Er bekäme die Situation nicht in den Griff, sagt er. Lautes Ausatmen – der Lautsprecher des Handys rauscht. „Ich habe mich heute Morgen gefragt, ob du meinen Job machen willst, als du so viel gefragt hast“, sagt der Schäfer. „Das ist purer Egoismus“, gibt René zu. „Ich komme erst runter, wenn ich mich mit Informationen füttere. Ich schaue dann gar nicht auf die anderen.“