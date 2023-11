Verstehen wir uns nicht falsch. Unsere Welt lebt von Kooperation, aber die hat mit Teamgeist, dem Schlossgespenst der alten Organisationen, nichts zu tun. Kooperation bedeutet eben nicht, dass alle an einem Strang ziehen, sondern an vielen Fäden, die sie dann aufs Beste zusammenleben. Das nennt man Spezialisierung, Fachgebiet, Arbeitsteiligkeit, Talent, persönliche Fähigkeiten, Know-how (und noch einiges mehr). All das sollte der Grund sein, warum man überhaupt arbeitet, also etwas tut, das klar erkennbar zu der Person gehört, die es tut. Jeder und jede tut, was er kann. Das klingt gleich zuversichtlicher als das dröge „Wir geben unser Bestes“. Tja.



Das gefällt natürlich nicht allen, schon gar nicht denen, die auf Tassen mit „Teamgeist!”-Sprüchen stehen. Sie schwören auf den Arbeitskreis, also das Ding, das man einrichtet, wenn man selber nicht mehr weiter weiß oder es eigentlich gar nicht so genau wissen will. Man schwimmt eben mit. „Team“ sagen ganz besonders die gern, die sich mit diesem Unterkuscheln unter anderen nicht schwer tun. Sie glauben auch, was Gewerkschafter und Manager alten Schlags glauben, dass man Arbeit einfach aufteilen kann wie einen Kuchen. Wenn alle weniger arbeiten, dann haben mehr Leute Arbeit, ist doch klar! Nein, das ist es nicht, siehe Arbeitsteiligkeit, Spezialisierung, persönliches Können… ach so, die können eh nix? Na dann klappt's bestimmt.