Y-Food „Wir haben die Chance, das nächste Red Bull aufzubauen“

WirtschaftsWoche: Eine komplette Mahlzeit, ersetzt durch eine Trinkflasche oder angerührt aus Pulver. Woher stammt diese Idee?

Noel Bollmann: Uns ist in unseren vorherigen Jobs offensichtlich geworden, wie wenig Zeit wir haben. Ernährung lag uns am Herzen, aber die Alternativen waren immer einfacher – wenn auch schlechter: Der Döner um die Ecke oder der Snack-Automat auf der Etage. Warum muss die richtige Ernährung an stressigen Tagen so ein kompliziertes Thema sein? So ist die Idee entstanden. Und die Zahlen haben sich zum Glück auch gefügt.