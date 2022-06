CO2-neutrale Grills? „Wir dachten erst, die Chinesen zeigen uns einen Vogel“

Noch nachhaltiger wäre es, in Deutschland zu produzieren, Elektrogrills auszuliefern, die im Idealfall mit Ökostrom betrieben werden – und ab und an auf Fleisch auf dem Grill zu verzichten. Zumindest an Elektrogrills arbeitet Weber schon. Derzeit entwickelt Grillfürst eigene Prototypen. „Aktuell ist es in der Szene noch verpönt, weil die Leistung eines Elektrogrills nur mit der Leistung eines Gasbrenners mithalten kann. Und große Gasgrills haben meist vier, fünf oder mehr Brenner. In ein paar Jahren sind Elektrogrills absoluter Standard“, meint Weber. Und in einem eigenen Magazin sollen bald noch mehr Beiträge zu „Fleischalternativen, vegetarischem und veganem Grillen“ folgen, verspricht er. „Grillen ist vielseitig und umfasst nicht mehr nur Steaks und Würstchen.“



