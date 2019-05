Datenschutz „Die DSGVO hat das Zeug zum Exportschlager“

Ein anderes Thema war, dass Fotos nicht ohne Zustimmung der Betroffenen aufgenommen und verbreitet werden dürfen. Wieso ist das so kritisch?

Lauber-Rönsberg: Wenn auf einer privaten Feier Fotos gemacht werden, die nicht im Internet gepostet werden, ist das Recht am eigenen Bild relevant, da das Datenschutzrecht für ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeiten nicht gilt. Wenn aber beispielsweise Lehrer in einer Schule Fotos machen , die über eine pädagogisch erforderliche Dokumentation hinausgehen, dann müssen alle Eltern und gegebenenfalls auch die Kinder zugestimmt haben. Das war auch schon vor der DSGVO so – allerdings sind die Anforderungen an die Informationen gestiegen, die den Betroffenen im Vorfeld zur Verfügung gestellt werden müssen, und möglicherweise auch das Bedürfnis des Einzelnen nach Privatsphäre.