Fachkräftemangel Vergesst die Viertagewoche!

Für die meisten Beschäftigten dürfte sich die erste Arbeitswoche des neuen Jahres so angefühlt haben wie so ziemlich jede andere vor dem Jahreswechsel: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag haben sie jeweils rund acht Stunden geschuftet, wenn sie nicht gerade in einem Bundesland arbeiten, in dem der 6. Januar ein gesetzlicher Feiertag ist. Die Idee hinter einer Viertagewoche klingt da doch gleich viel reizvoller. Nur vier Tage arbeiten, dafür aber drei Tage freimachen. Und das bitte ohne Lohnabzug. Der Betrieb nämlich soll bei weniger Arbeitseinsatz mindestens so viel erwirtschaften wie zuvor. Das Zauberwort: Produktivität. Ihr Anstieg regele das schon, meinen die Befürworter der Idee. Den Beschäftigten bliebe mehr Zeit für Freunde, Familie, Hobbys.