Forbes-Liste Das sind die zehn reichsten Europäer im Ranking 2024

Im Jahr 2024 verfügen die zehn reichsten Milliardäre Europas über ein Gesamtvermögen von 632 Milliarden Euro, das sich aus den unterschiedlichsten Branchen zusammensetzt. Während die reichsten Milliardäre Frankreichs ihr Vermögen meist mit Luxusgütern erwirtschaftet haben, sind es in Deutschland vor allem die Lebensmitteldiscounter, die Eigentümer zu Milliardären machen. Wer in diesem Jahr das Ranking der reichsten Europäer anführt und aus welchen Branchen die Menschen kommen, erfahren Sie in diesem Artikel.