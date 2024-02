Beispiel:

Mitarbeiterin Marie eines Speiseeis-Herstellers: „Ich finde, dass wir unsere treuen Kunden brüskieren, wenn wir die traditionellen Geschmacksrichtungen einstellen. Das schadet unserem Image.“

Die Antwort des Chefs Jonas: „Das ist mir Wurscht. Die Fürst-Pückler-Mischung fliegt aus dem Programm. Fertig.“



Das kann man als Chef so entscheiden. In der Sache womöglich richtig. Die meisten von uns sind keine Eiscreme-Experten. Aber (nein!:) Und wir können uns alle Maries Gesichtsausdruck vorstellen: Irgendetwas mit einer Botschaft zwischen „Idiot“ und „Entschuldigung, dass ich geboren bin.“

Es lohnt sich, nicht nur in der Sache klar zu sehen. Sondern auch im Zwischenmenschlichen klare Respektbekundungen zu senden. Sonst etablieren Sie am Ende eine Mich-fragt-ja-eh-keiner-Haltung im Team. Diesen Eindruck von: Ich kann mir den Mund fusselig reden, der entscheidet ja eh, wie er will.



Der Witz ist: Es ist ja völlig legitim, dass derjenige, der am Ende die Verantwortung trägt, entscheidet – im Zweifel auch gegen den Rat der Mitarbeitenden. Das rhetorische Ziel muss aber gleichzeitig sein, sich das Team weiter als hilfsbereiten Ratgeber „warmzuhalten“. Lustlosigkeit unter den Fachleuten in der Mannschaft ist nicht nur für die Fachleute frustrierend. Sondern auch für die Führungsmannschaft. Klar: Stichwort Dienst nach Vorschrift.