Neues Jahr, neues Glück So werden Ihre guten Vorsätze ein Erfolg

„Ich muss mich auf das Ziel, das ich erreichen will, auch wirklich freuen“, sagt Godehard Brüntrup. Er ist Professor für Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München. Erst dann sei der Vorsatz mit tiefen Bedürfnissen verbunden, die einen auch Ende Januar noch motivieren.



Wer also nur besser auf Kollegen eingehen möchte, weil der Chef es von einem verlangt, hat keine emotionale Bindung zu seinem Vorsatz. Derjenige wird den Kollegen also voraussichtlich Anfang Februar erneut die kalte Schulter zeigen. Wer anderen von seinem Vorsatz erzählt, steigert die Verbindlichkeit. „Wenn es andere merken, dass man willensschwach ist, dann ist das unangenehmer als wenn man es nur allein merkt“, sagt Brüntrup.