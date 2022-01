TÜV-Kosten 2022 Das kosten Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung beim TÜV

Egal ob Sportwagen, SUV oder Wohnwagen - wer in Deutschland ein Kraftfahrzeug auf die Straße bringen will, muss es in regelmäßigen Abständen vom TÜV überprüfen lassen. Das bedeutet, jeder Fahrzeughalter muss die Hauptuntersuchung (HU) und die Abgasuntersuchung (AU) bei TÜV, Dekra und Co. in die laufenden Kosten einplanen. Wir zeigen, wie viel HU und AU im Jahr 2022 kosten und mit welchen Gebühren Sie rechnen müssen.