Mein Buddy bedeutete mit schiebenden Handbewegungen, ich solle näher an die Muräne ran. Ich dachte an das unentwegt schnappende Ungeheuer und schüttelte den Kopf. Mein Buddy wiederholte die Schiebegeste. Ich stellte mir vor, wie mich das Vieh hinterrücks in die nackten Waden biss, und schüttelte wieder den Kopf. Schiebegeste. Ich hörte mich selber rufen „NEIN!“, was unter Wasser allerdings eher so klingt wie „NNN!“ Und der andere hört es eh nicht.