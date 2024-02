Zum einen ist sie zumindest in deutschen Landen der Inbegriff von Luxus, von Dekadenz. Kostet so ein Glibber-Schluck aus der Austernschale selbst in hippen Markthallen im Stehen geschlürft gut und gerne 4 Euro 50. Dass sie die guten Austern an der französischen Atlantikküste oft im Dutzend viel frischer für 50 Cent pro Stück bekämen, schmälert offenbar nicht die Wirkung als Statussymbol zum Start ins Wochenende.