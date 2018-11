Als ich einer Bekannten von meinem Kolumnen-Thema erzählte, fiel ihr sofort ein eigenes Erlebnis ein: Eine Kundin neben ihr an der Wursttheke im Supermarkt hatte ihre eigene Tupper-Dose mitgebracht. „Ob gespült oder nur sauber geleckt - keine Ahnung. Ich habe richtig gemerkt, wie die Bedienung versucht hat, die Dose auf keinen Fall mit ihrer Aufschnittgabel zu berühren. Aber als die Wurstscheiben einfach nicht reinplumpsen wollten, hat sie die Zinken doch eben schnell an der Kante abgestreift. Widerlich. Und danach schön wieder mit der Gabel tief in die Mortadella.“ Oh Gott, so läuft das mitunter?