Euro-Zone: Inflation zieht leicht an

Während die Preise im Juli gemäß der für den europäischen Vergleich üblichen Berechnungsweise (HVPI) in Deutschland auf demselben Niveau wie im Vorjahr verharrten, fielen sie in einigen Euro-Staaten sogar. In Spanien etwa sanken sie um 0,7 Prozent, in Griechenland sogar um 1,9 Prozent. In Frankreich und Italien stieg die Teuerungsrate dagegen jeweils auf 0,9 Prozent.