EZB-Daten: Coronakrise lässt Ertragskraft der Banken einbrechen

Laut EZB-Präsidentin Christine Lagarde könnte die zweite Welle der Corona-Pandemie die Erholung in der Euro-Zone verlangsamen. „Wir sehen nun ein Wiederaufflammen der Infektionen in einzelnen Sektoren, in einzelnen Städten, in einigen Ländern mehr als in anderen,“ sagte Lagarde am Dienstag auf einer Online-Veranstaltung des „Wall Street Journal“ in einem zuvor aufgezeichneten Gespräch. Frankreich und Spanien seien in Europa am meisten betroffen. „Wir befürchten nun, dass die Eindämmungsmaßnahmen, die umgesetzt werden müssen durch die Behörden, eine Auswirkung haben auf diese Erholung.“ Anstatt eines V-förmigen Aufschwungs, den alle herbeisehnten, sei zu befürchten, dass der zweite Arm beim V etwas wackeliger ausfallen könnte.