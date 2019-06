Aktienfonds mit Schwerpunkt Schweiz: Anlagechancen dank Schweizer Diplomatie

Schweizer Aktienfonds rücken wegen guten Entwicklung an der Börse in Zürich wieder in den Fokus. Glücklich kann sich schätzen, wer schon länger einen Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Schweizer Aktien im Depot hat, denn Mitte Juni hat der Schweizer Börsenindex SMI erstmals die Marke von 10.000 Punkten überwunden. Zwar fiel das Börsenbarometer in den Folgetagen wieder in den vierstelligen Bereich zurück, dennoch war die Schweiz in diesem Jahr für Anleger eine Erfolgsgeschichte.