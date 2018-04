Anlegermesse Invest in Stuttgart: Turbulente Zeiten bei der Geldanlage – was nun?

„Neue Welt für Anleger: Was kommt, was geht, was bleibt?“, lautet das Motto des Programms von Handelsblatt und WirtschaftsWoche auf der Anlegermesse Invest in Stuttgart am 13. und 14. April. In zwölf spannenden Gesprächsrunden wollen wir mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten diskutieren, wie es in diesen Zeiten noch gelingt, Geld renditereich anzulegen.