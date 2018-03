Anleihemarkt: Ein-Prozent-Marke bei der zehnjährigen Bundesanleihe in Sicht

FrankfurtDie Lage am Anleihemarkt hat sich gerade in Deutschland wieder etwas beruhigt, aber die entspannten Zeiten sind vorbei. „Die Angst vor steigenden Renditen wird das beherrschende Thema an den Märkten in diesem Jahr sein.“ Davon ist Joachim Schallmayer, Rentenstratege bei der Dekabank, überzeugt. Und er ist in guter Gesellschaft.