Anleihen: Lufthansa platziert Wandelanleihe über 600 Millionen Euro

Offenbar war der Zeitpunkt der mehr als sechsfach überzeichneten Emission gut gewählt: Die an der Börse aufkommende Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus macht Lufthansa-Anleger zuversichtlicher. Die Aktienkurse waren am Montag in die Höhe geschossen, nachdem das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech ankündigte, in den USA eine Impfstoffzulassung zu beantragen. Am Dienstag lagen Lufthansa-Aktien 7,1 Prozent im Plus bei 9,54 Euro.