China-Investments: Wer jetzt noch in China investiert, ist selber schuld

Wer immer noch in China investiert ist, ist selbst schuld, wenn sein Depot von den neuen Hiobsbotschaften in Mitleidenschaft gezogen wird. Anleger mit großem China-Anteil im Portfolio wollen es entweder nicht anders und gehen eine riskante Wette auf die Volksrepublik ein. Oder sie haben einen Kardinalfehler begangen: Den Kopf in den Sand gesteckt. Die wenigsten Privatanleger in Deutschland dürften direkt in chinesische Wertpapiere investiert sein. In vielen Schwellenländer-ETFs hat China aber einen großen Anteil. Auch Kleinanleger, auch ETF-Käufer, auch Langfrist-Investoren sollten wissen, was sich in ihrem Depot befindet. Und handeln, wenn es nötig ist. Wer das nicht tut, kann sich hinterher auch nicht beschweren.



