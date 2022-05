Coinbase Crypto Report Europe Anleger erwarten Wachstum bei Bitcoin und Co.

Demnach sind zunächst einmal 71 Prozent der Befragten gar nicht in Kryptowährungen investiert. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum Beispiel haben 23 Prozent Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der digitalen Coins. Immerhin jeder Vierte bemängelt das Fehlen von investmentrelevanten Informationen, etwas mehr als jeder Fünfte sieht einen Mangel an Liquidität. Interessanterweise zweifeln nur sieben Prozent der Befragten am langfristigen Wert von Kryptowährungen. Es gibt also eine breite Mehrheit, die an die Blockchain und die Technik hinter Bitcoin und Co. glaubt.

Diejenigen, die bereits Bitcoin oder andere Kryptowährungen gekauft haben, sind allerdings sehr positiv gestimmt. Viele von ihnen haben erst in den vergangenen Jahren erstmalig investiert (siehe Grafik). Die Zahl der Neueinsteiger wächst jedes Jahr im Schnitt um rund 32 Prozent. Das Wachstum hat sich gegenüber dem vergangenen Report noch mal beschleunigt. Damals stieg die Zahl der Neueinsteiger im Schnitt um 29 Prozent an.