DAS KRISENFESTE DEPOT Orientierung dringend gesucht

Dass darüber an den Märkten große Unsicherheit herrscht, lässt sich nicht nur an schwammigen Kommentaren, sondern auch an den Tagesbewegungen der Indizes ablesen. Der Dax etwa eröffnete heute nach deutlichen Verlusten gestern leicht im Plus, rutschte nach Eröffnung der US-Börsen tief ins Minus und schloss dann wieder leicht im Plus. Eine klare Richtung oder Sicherheit sehen anders aus. Eines immerhin ist klar: Der Auslöser des Börsencrashs ist noch immer nicht unter Kontrolle. Die Zahl der weltweit bestätigten Coronavirusinfektionen wird in diesen Stunden die Millionenmarke erreichen und die Zahl der Toten weltweit über 50.000 steigen. Es steht zu befürchten, dass vor allem letztere Zahl in den kommenden Wochen noch deutlich zunehmen wird.