Das krisenfeste Depot Ein fast perfekter Börsentag

Jeder einzelne der elf Werte schlug sich am Mittwoch besser als der MSCI World. Im Ergebnis steht ein Mini-Minus von 0,7 Prozent. Für ein Portfolio mit 90 Prozent Aktienquote ist das an so einem Tag ein fast perfektes Ergebnis. Dass das Depot während der Erholungsphase an den Märkten in den Tagen zuvor etwas schwächer lief als der breite Markt, hat es damit wettgemacht. An schlechten Börsentagen wie heute erfüllt es seine Funktion und begrenzt die Verluste. Das lohnt sich, wie der Blick auf die Rendite seit Start vor zweieinhalb Wochen zeigt. Seither verbuchte das Portfolio einen Zuwachs von 8,6 Prozent, während der MSCI World nur gut ein Prozent gewann.