Dax aktuell: Dax steht vor einem Kurssprung

Teverson setzt darauf, dass die Trump-Administration einlenkt: „Bei zahlreichen Verhandlungen ist die Regierung mit einer Extremposition in Verhandlungen gegangen - vermutlich, um so viel Handlungsspielraum wie möglich zu haben - und hat sich letztlich mit dem Gegenüber in der Mitte geeinigt.“ Zudem hätten einige Vertreter der chinesischen Regierung bereits vorab mögliche Konzessionen angedeutet.