Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Job-Daten treiben die US-Börsen an – IBM-Aktie verliert mehr als vier Prozent

Auch der Lohndruck fiel nicht so hoch aus wie erwartet. Eine nachhaltige Erholung am Jobmarkt gilt als eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Notenbank ihre Anschubhilfe für die von der Corona-Pandemie gebeutelte Wirtschaft in absehbarer Zeit verringern kann. Am Devisenmarkt konnte der Euro Boden gutmachen und notierte bei 1,1845 Dollar nach zuvor 1,1820 Dollar.