Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Kauflaune an der Wall Street – Coca-Cola-Aktien sind begehrt

New YorkUnerwartet gute Geschäftszahlen von Coca Cola und United Technologies haben die US-Anleger in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq gewannen in den ersten Handelsminuten jeweils 0,4 Prozent auf 27.273, 2996 und 8237 Punkte.