 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Technologiewerte schieben die Wall Street an

Alibaba: Der chinesische Amazon-Rivale hat im Weihnachtsquartal zwar deutlich zugelegt, wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China aber nicht so stark wie in den vergangenen drei Jahren. Das nach Tencent zweitwertvollste börsennotierte Unternehmen in Asien erzielte im traditionell stärksten Jahresabschlussquartal einen Umsatz von 117,28 Milliarden Yuan (15,3 Milliarden Euro), verglichen mit 83 Milliarden Yuan im Vorjahr. Der Nettogewinn stieg um 33 Prozent auf 30,96 Milliarden Yuan. Die Aktie liegt im New York Handel 3,7 Prozent im Plus.