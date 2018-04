Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Anleger halten sich am US-Markt trotz starker Bilanzen zurück

New YorkAnleger in den USA haben sich am Freitag trotz starker Geschäftszahlen von Schwergewichten wie Amazon und Microsoft kaum aus der Deckung gewagt. Die laufende Berichtsaison habe gezeigt, dass die Gewinnzahlen zwar gut ausfielen, das Umfeld wohl aber nicht mehr viel besser werden könne, sagte Marktstratege Michael O’Rourke von JonesTrading in Connecticut.