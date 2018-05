Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Die Wall Street startet schwächer – der starke Dollar setzt zu

Die Erwerbslosenquote in den USA ist so niedrig wie zuletzt zum Ende des Jahres 2000: Im April ist sie auf 3,9 Prozent gefallen, so das US-Arbeitsministerium in Washington. Im März lag die Quote noch bei 4,1 Prozent. Allerdings sind auch weniger neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Experten rechneten mit 192.000 neuen Jobs, während die Regierung nun von 164.000 sprach. Dennoch: Viele Ökonomen sprechen mittlerweile von einer Vollbeschäftigung. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel mit 0,1 Prozent geringer aus als erwartet.