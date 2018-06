Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Handelsstreit bremst Wall Street aus

Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, er wolle auf ausdrücklich gegen China gerichtete Maßnahmen zur Beschränkung von Investitionen in Technologiefirmen verzichten. Doch später legte sein Wirtschaftsberater Larry Kudlow nach und erklärte, dies bedeute keine abgeschwächte Position gegenüber China. Derweil hinterlässt der Konfrontationskurs Trumps auch am Devisenmarkt zunehmend Spuren. So steht der chinesische Yuan seit Tagen unter Druck.